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Dünya

BM, Rusya'daki insan hakları grubu Memorial'ın kapatılma ihtimaline tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'da faaliyet gösteren Memorial İnsan Hakları Merkezinin faaliyetlerinin mahkeme kararıyla durdurulması ihtimaline tepki gösterdi.

AA19 Kasım 2021 Cuma 21:54 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 21:54
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Throssell, BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında, söz konusu iddialara dair soruları yanıtladı.

Rusya'nın "yabancı ajan" yasasını Memorial grubu başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşuna karşı kullandığını ifade eden Throssell, "2012'de getirilen yasa birkaç kez değişikliğe uğradı. Yaklaşık 30 kuruluş, bu yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı." dedi.

Memorial'ın Rusya'daki en saygın hak gruplarından biri olduğunu vurgulayan Throssell, grubun faaliyetlerinin durdurulabileceğine yönelik haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.

Throssell, "Komiserlik olarak, Rusya'nın insani sorumluluklarını yerine getirmesi için yabancı ajan yasasında değişikliğe gidilmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Rusya Başsavcılığı, 11 Kasım'da, yabancı ajan yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Memorial'ın faaliyetlerinin durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Davanın ilk duruşması 24 ve 25 Kasım'da görülecek.

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