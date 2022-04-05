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Dünya

BM, Rusya'nın Ukrayna'da en az 24 kez misket bombası kullandığını öne sürdü

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'daki yerleşim alanlarında en az 24 kez misket bombası kullandığına dair güvenilir bilgiler olduğunu bildirdi.

AA5 Nisan 2022 Salı 18:56 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 18:57
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BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary di Carlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta en az 1480 sivilin öldüğünü, 2 bin 195 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki yerleşim alanlarında en az 24 kez misket bombası kullandığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirten di Carlo, hem Rus Ordusuna hem de Ukrayna ordusuna ve milislere yönelik cinsel şiddet ile tecavüz suçlamaları olduğuna dikkati çekti.

- Ukrayna nüfusunun dörtte biri ülkeden ayrıldı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise Mariupol kentini "cehenneme" benzeterek, Ukrayna nüfusunun dörtte birinin ülkeden ayrıldığını söyledi.

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