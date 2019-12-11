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BM: Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan’a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının enkazlarının incelendiğini ve bu silahların İran yapımı olduğunun şu aşamada doğrulanamadığını bildirdi.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin sekizinci raporunu konseye sundu.

AA muhabirinin ulaştığı raporda Guterres, BM'nin mayıs ayında Suudi Arabistan Afif kentine, haziran ve ağustos aylarında Abha uluslararası havalimanına ve eylül ayında Aramco petrol tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan silah sistemlerinin enkazını incelediğine dikkati çekti.

Guterres, raporunda, ''BM, bu saldırılarda kullanılan kruz füzeleri ve insansız hava araçlarının İran yapımı olduğunu ya da BMGK'nin 2231 sayılı kararına aykırı bir şekilde transfer edildiklerini doğrulayamadı.'' değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin saldırılarda kullanılan söz konusu füzeler ve insansız hava araçları hakkında ilave bilgi toplayıp analizde bulunmaya devam ettiğini belirten Guterres, Husilerin elinde ise bu tür insansız hava araçlarının olmadığını ifade etti.

Guterres, bu tür insansız hava araçlarının ''Model V9'' dikey jireskop ile donatıldığını ve 2016'da Afganistan'da da kullanıldığını belirterek, "Model V9" üreticisinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, 14 Eylül'de saldırı düzenlenmiş, saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

ABD, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan ise saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Suudi Arabistan'ın daveti üzerine BM uzmanları, saldırıya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Riyad'ı ziyaret etmişti.

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