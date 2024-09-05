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Dünya

BM: Sellerden zarar gören yaklaşık 65 bin Yemenliye yardım ulaştırıldı

Şiddetli yağışların neden olduğu sellerle zor günler geçiren Yemen'de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA), yaklaşık 65 bin kişiye yardım ulaştırıldığını bildirdi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 23:07 - Güncelleme:
BM: Sellerden zarar gören yaklaşık 65 bin Yemenliye yardım ulaştırıldı
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UNFPA'nın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonunun (CERF) katkılarıyla Yemen'de selden zarar gören 65 bin 380 kişiye yardım ulaştırıldığı aktarıldı. Yardımın içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BÖLGE SAKİNLERİNİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLDU

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller başta olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Ülkede ağustos ayı başından bu yana yaşanan sellerde yaklaşık 190 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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