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Dünya

BM: Sivillerin ölümüne yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in kiliseye saldırısına ilişkin, 'Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz.' dedi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 14:28 - Güncelleme:
BM: Sivillerin ölümüne yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz
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Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail-Filistin gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, dün akşam İsrail ordusunun Gazze'deki kiliselerini vurduğunu duyurdu ve bunu şiddetli şekilde kınadı. Hristiyanlar için kutsal sayılan bir mabedin vurulmasını nasıl karşılıyorsunuz? Siz bu olayı ve olayın failini kınayabiliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Shamdasani, "Kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırının farkındayız. Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Shamdasani, olayın tam ne ve nasıl olduğunun belli olmadığını kaydederek, "Ancak bu konuyu araştırıyoruz." dedi.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınamıştı.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze Şehri'ndeki kilise binalarından birini hedef alan İsrail saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini bombalaması sonucu evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşları korumak için sağlanan barınakların yanı sıra kiliselerin ve onlara bağlı kurumların hedef alınmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu oluşturduğu vurgulanmıştı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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