BM: Somali'de kuraklık nedeniyle evini terk edenlerin sayısı 500 bini bulabilir

AA 11 Mart 2022 Cuma 14:45 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 14:46

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan BMMYK Sözcüsü Boris Cheshirkov, Somali'deki kuraklığa ilişkin son durumu değerlendirdi.

Cheshirkov, ülke genelinde yağmur sezonunda beklenen yağışların gelmemesi sonucu binlerce kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, "Mart ayının ilk haftasında ülkenin güney körfez bölgesinde 17 binden fazla kişi kuraklık nedeniyle evini terk etti." dedi.

Evini terk eden kişilerin göçtükleri yerde içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını vurgulayan Cheshirkov, "Durum bu şekilde devam ederse BMMYK, bu yılın başından mart ayının sonuna kadar yaklaşık 500 bin Somalilinin kuraklık nedeniyle evini terk etmek durumunda kalacağını öngörmektedir." şeklinde konuştu.

Cheshirkov, kuraklık nedeniyle iç göçlerin artışının süreceği Somali'de insani yardım ihtiyacının artacağını kaydederek, "2022'de BMMYK, ülke içinde yerinden edilen 2,9 milyona yakın kişiyle birlikte geri dönen 40 bin sığınmacı, ülkeye dışarıdan gelen 31 bin sığınmacı ve Etiyopya ve çevresinden ülkeye sığınan 15 bine yakın kişiye koruma sağlamak için 157,5 milyon ABD doları yardıma ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.