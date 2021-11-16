BM sözcüsü Farhan Haq'tan Ermenistan ve Azerbaycan'a diyalog çağrısı

AA 16 Kasım 2021 Salı 21:00 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 21:00

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginliği endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Her iki ülkeye de 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak'ta yapılan açıklama ve anlaşmaya bağlı kalma, endişelerini diyalog yoluyla barışçıl şekilde ele alma ve itidal çağrısı yapan Haq, "Daha önce yaşadığımız türden bir tırmanışa geri dönülmesini görmek istemiyoruz." dedi.

Ermenistan ordusu sınırda bazı tepecikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri gözaltına alınmıştı.