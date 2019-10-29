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BM sözcüsü Laerke: 74 bin Suriyeli evlerine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştiği bölgeye 23 Ekim'den bu yana 74 bin sivilin geri döndüğünü bildirdi.

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Sözcü Laerke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk askeri harekatının yapıldığı Suriye'nin kuzeydoğusunda başlangıçta 180 bin sivilin yerinden edildiği bildirilmişti. Bunların 106 bini henüz dönmedi ama en az 74 bin Suriyeli geri döndü." ifadelerini kullandı.

Laerke, 23 Ekim'den bu yana evlerine geri dönen Suriyelilerin ülke içinde yerinde edilmiş kişiler olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştı. 

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından 13 maddelik ortak açıklama yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

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