BM Sözcüsü Stephane Dujarric: Hastanelere saldırılamaz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

21 Ekim'den bu yana Gazze'ye toplam 227 yardım tırının giriş yaptığını belirten Dujarric, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yardım miktarının düzenli bir şekilde aktarılmasının önemine işaret etti.

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin yakıtının tükenmesi nedeniyle çalışmalarını durdurmasını Gazze'deki trajik insani durumun göstergesi olarak nitelendiren Dujarric, yakıt sevkiyatının gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Dujarric, hastanelerin boşaltılamayacağını ve taşınamayacağını vurgulayarak, "Hastaneler çatışmaya dahil edilemez." dedi.

BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) operasyonlarını sürdürmesi için hala 100 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirten Dujarric, ajansın tehlikeli koşullar altında görevini sürdürmeye devam ettiğini dile getirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.