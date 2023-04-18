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Dünya

BM: Sudan'da ateşkes için uluslararası toplumun koordineli çabasına ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM), 'Sudan'daki çatışmaları durdurmak için uluslararası toplum tarafından koordineli çabaya ihtiyaç olduğunu' bildirdi.

AA18 Nisan 2023 Salı 14:08 - Güncelleme:
BM: Sudan'da ateşkes için uluslararası toplumun koordineli çabasına ihtiyaç var
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BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalarla ilgili gelişmeler ele alındı.

AA muhabirinin, "Sudan'daki çatışmaların durdurulması için BM'nin inisiyatif alması bekleniyor mu? Yakın zamanda tarafların müzakere masasına gelme ihtimali var mı?" sorusunu yanıtlayan Sözcü Vellucci, "Sudan'daki çatışmaları durdurmak için uluslararası toplum tarafından koordineli çabaya ihtiyaç var. Çatışmalar başladığından bu yana BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çok güçlü ve yoğun bir diplomatik faaliyet yürütüyor. Guterres, çatışmaların başlamasının ardından tarafların liderleri ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüştü." ifadelerini kullandı.

Toplantıya çevrim içi Nairobi'den katılan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango ise taraflara ateşkes ve müzakere masasına dönme çağrısında bulduklarını kaydetti.

Magango, sorunun müzakere yoluyla çözülmesinden daha iyi bir seçeneğin olmadığını da söyledi.

- SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.

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