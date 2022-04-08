BM: Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında 100'ü aşkın kişi öldürüldü

OCHA'nın raporuna göre, 26 Mart'ta bir kabileden bir askerin başka bir kabileden kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesi sonucu Güney Darfur'daki 11 köyde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Raporda, "Çıkan çatışmalarda 6'sı çocuk olmak üzere 100'den fazla kişi öldürüldü, iki çocuk ise hala kayıp." ifadesine yer verildi.

Olaylarda bazı köylerin yakıldığı, yaklaşık 500 kişinin de bölgedeki Sudan ordusuna ait bir askeri üsse sığındığı kaydedildi.

Raporda, Güney Darfur'daki çatışmalardan yaklaşık 15 bin kişinin etkilendiği belirtildi.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.