BM Suriye Araştırma Komisyonu: Bugün Suriye halkı için tarihi bir başlangıç

Komisyon, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi, muhalifler tarafından Şam'ın ele geçirilmesi Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Bugün son 14 yıldır tarifsiz şiddet ve vahşetlere maruz kalan Suriye halkı için tarihi bir başlangıç." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriyelilerin kendi isteklerini ön planda tutmanın ve ülkeyi uzun zamandır halkından esirgenen insan hakları ve onuru garanti eden istikrarlı, müreffeh ve adil bir geleceğe doğru yönlendirmenin zamanının geldiği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'de Baas rejimini deviren grupların hızla ele geçirdiği topraklarda son birkaç günde, yıllarca gözaltında tutulan binlerce kişinin serbest bırakıldığı belirtilerek, "Bu durum, serbest bırakılan bireylere ve ailelerine büyük bir rahatlama getirmeli ve 10 binlerce kayıp sevdiklerinin haberini bekleyenlere umut vermeli." ifadesine yer verildi.

Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinin onlarca yıldır korku, kayıp, acı ve zulümle anıldığı hatırlatılan açıklamada, tutukluların kötü muameleye maruz kaldığı hücrelerin ve Komisyonun yıllardır belgelediği zalimce yöntemlerle işkence gördükleri sorgu odalarının artık açık olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Suriye'deki tüm taraflara, gözaltı merkezleri dahil ülkeye bağımsız insan hakları aktörlerinin erişimini kolaylaştırma çağrısı yapıldı.

Tüm kanıtların korunmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, "Hem muhalefet hem de hükümet liderleri, iyi davranışları sürdürme ve sivilleri koruma konusundaki kararlılıklarını belirten ilk açıklamaları yaptılar, bu da cesaret verici. Artık yapılanlarla sözler uyuşmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, "Suriye halkının, bu tarihi anı, onlarca yıldır devlet (rejim) tarafından organize edilen baskının sonu olarak görmesine izin verilmeli." ifadesini kullanıldı.

Sednaya Hapishanesinde keyfi olarak onlarca yıldır gözaltında tutulan kişilerin serbest bırakılmasının milyonlarca Suriyelinin hayal bile edilemeyeceği bir sahne olduğunun altını çizen Pinheiro, "Şimdi sorumluların görevi, bu tür vahşetlerin Sednaya'nın veya Suriye'deki herhangi bir gözaltı merkezinin duvarları içinde bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamaktır." yorumunu yaptı.

- ⁠SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.