BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Türkiye'ye geliyor
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye gelecek. Pedersen 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara'da temaslarda bulunacak.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye gelecek. Pedersen 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara'da temaslarda bulunacak.
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