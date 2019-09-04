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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Türkiye'ye geliyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye gelecek. Pedersen 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara'da temaslarda bulunacak.

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BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye gelecek. Pedersen 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara'da temaslarda bulunacak.

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