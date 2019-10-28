BM Suriye Temsilcisi Pedersen Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelecek BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini bildirdi.