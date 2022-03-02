BM: Suriye, yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyada ilk sırada

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 23:16 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 23:17

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki insani ihtiyaçların artmaya devam ettiğine işaret edilerek, 2022'de 14,6 milyon kişinin ihtiyaç sahibi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'de yerinden edilen insan sayısının 6,9 milyonu aştığı tahmininde bulunulduğu bildirilerek, "Bu, dünyadaki en büyük yerinden edilmiş insan sayısıdır. Bu kişiler yüksek ihtiyaçlara ve temel hizmetlere sınırlı erişimle karşı karşıyalar." ifadesine yer verildi.

Ülkede devam eden düşmanlıklar ve altyapı yetersizliği nedeniyle nüfusun yüzde 90'ının fakirlik sınırı altında yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, daha da kötüleşen sosyal ve ekonomik eğilimlerin aşırı yoksulluk düzeyini artırmasının beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Suriye'nin ayrıca, nüfusunun yarısından fazlasının şiddetli gıda güvensizliğinden muzdarip olması nedeniyle şu anda dünyanın en güvensiz ülkeleri arasında yer aldığı değerlendirmesinde bulunuldu.