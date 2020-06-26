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Dünya

BM: Suriyeliler benzeri görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin benzeri görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunarak, ülkede 9,3 milyon sivilin gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi.

AA26 Haziran 2020 Cuma 18:09 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 18:14
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BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Kıdemli Sözcüsü Elisabeth Byrs, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, Suriye iç savaşının 9. yılına girdiğini söyledi.

Çatışmaların zirvesinde dahi gıda fiyatlarının hiç bu kadar yükselmediğinin altını çizen Byrs, ülkede gıda güvensizliği yaşayan sivillerin sayısının sadece son 6 ayda, 1,4 milyon arttığını belirtti.

Byrs, Suriye genelinde toplam 9,3 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını tahmin ettiklerini aktardı.

"200 milyon dolara ihtiyaç duyuyoruz"

Lübnan ekonomisindeki bozulma ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı Suriye'deki gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 200'den fazla arttığını vurgulayan Byrs, ülkedeki gıda fiyatlarının "kriz öncesi seviyelerinden" 20 kat daha fazla olduğunun altını çizdi.

Byrs, iç savaş öncesi 4 bin Suriye lirasına (SL) alınan temel gıda sepetinin, şimdi ancak 76 bin Suriye lirasına alınabildiğine dikkati çekti.

WFP Sözcüsü, geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin "öğünlerini kestiklerini, porsiyonlarını azalttıklarını, mal varlıklarını sattıklarını ve borç batağına düştüklerini" belirtti.

WFP'nin Suriye'de yıl sonuna kadar gıda yardımlarını devam ettirebilmesi için 200 milyon dolara ihtiyaç duyduklarına işaret eden Byrs, ağustosa kadar gerekli fonu sağlayamamaları durumunda ülkedeki gıda yardımlarını büyük ölçüde durdurmak zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

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