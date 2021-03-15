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Dünya

BM: Suriyeliler bu yüzyılın en büyük kurbanı oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 10 yıldır devam eden iç savaşın 'iki dünya savaşı kadar uzun sürdüğünü', krizin çözümü için gereken diplomaside 'yeni bir uluslararası formata' ihtiyaç olduğunu söyledi. BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, 10 yıldır süren bu trajedinin 'tarihe karanlık bir sayfa' olarak geçeceğini ve Suriyelilerin bu yüzyılın 'en büyük kurbanı' olduğunu belirtti.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:47
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BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, 10 yıldır süren bu trajedinin "tarihe karanlık bir sayfa" olarak geçeceğini ve Suriyelilerin bu yüzyılın "en büyük kurbanı" olduğunu belirtti.

Suriye halkının bu süreçte ölüm, sakatlık, işkence, açlık, yerinden edilme ve kimyasal silahlara maruz kaldığını ifade eden Pedersen, BM'nin, bu trajik krize hala son verememesinden büyük üzüntü duyduğunu vurguladı.

- "KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ BİR ULUSLARARASI FORMAT GEREK"

"Suriye'de savaş 10 yıldır devam ediyor, neredeyse 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın toplamı kadar." diyen Pedersen, "Bu kriz, uluslararası boyut kazanan en derin çatışmalardan biri ve Suriyelileri ilgilendiren sorunların çoğunun çözümü bile Suriyelilerin elinde değil." şeklinde konuştu.

Suriye'deki krizin çözümü için gereken diplomaside "yeni bir uluslararası formata" ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Pedersen, Anayasa Komitesinin 6. toplantısının ise şimdiye kadarki toplantılardan farklı olması, net hedefler ve yöntemler belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

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