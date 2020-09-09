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Dünya

BM: Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul deliller var

Birleşmiş Milletler, Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş suçu işlediğine dair makul deliller olduğunu bildirdi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:10 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 14:19
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