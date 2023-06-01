BM: Tahıl Girişiminin uygulanmasının yavaşlatılmasından endişe duyuyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Özellikle mayıs ayında ciddi bir yavaşlama olduğuna dikkati çeken Dujarric, Ukrayna limanlarından mayıs ayında 33 geminin çıkış yaptığını, bunun bir önceki ayın yarısına tekabül ettiğini söyledi.

Dujarric, ihracatın da mayıs ayında bir önceki ayın yarısına düştüğünü belirterek, "Rusya Federasyonu, amonyak ihracatı gerçekleşmediği sürece Yuzhny/Pivdennyi limanındaki kayıtları kısıtlayacağını Ortak Koordinasyon Merkezi'ne bildirdi." ifadelerini kullandı.

BM'nin tüm taraflara "stratejik ve operasyonel" önerilerde bulunduğunu kaydeden Dujarric, "Girişimin devamı ve operasyonların tam olarak tekrar başlaması için taraflarla yoğun irtibatımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Dujarric, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasının yavaşlatılmasından endişe duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

- Karadeniz Tahıl Girişimi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi'ni imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşma, 18 Mart'ta yeniden uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs'ta "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi." ifadesini kullanmıştı.