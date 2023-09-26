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Dünya

BM: Taliban yönetimiyle diyalog sürmeli

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'daki Taliban yönetimiyle diyaloğun sürmesi gerektiğini belirterek, 'Diyalog, tanımak anlamına gelmiyor.' açıklamasında bulundu.

AA26 Eylül 2023 Salı 20:14 - Güncelleme:
BM: Taliban yönetimiyle diyalog sürmeli
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BM Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Afganistan oturumunda konuştu.

Tarıma dayalı bir toplum olan Afganistan'ın iklim değişimi nedeniyle meydana gelen kuraklıktan çok ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Otunbayeva, üye ülkelere Afganistan yardım planını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Otunbayeva, yetersiz fonlama nedeniyle birçok insani yardım programının sonlandırıldığını belirtti, özellikle kış ayları yaklaşırken acilen yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

İhlallere rağmen Taliban yönetimiyle diyaloğun yürütülmesine ilişkin eleştirilerin bulunduğuna işaret eden Otunbayeva, "Biz Taliban yönetimiyle diyaloğu sürdürmek için angajmana devam edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Diyalog, tanıma anlamına gelmiyor. Söz konusu politikaları kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Aksine, diyalogla bu politikaları değiştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Otunbayeva, taraflar arasındaki güven eksikliğinin sorun teşkil etmeye devam ettiğini ancak diyalog kapılarının halen açık olduğunu ifade ederek, "Sorunlara rağmen hala bir fırsat var. Diyalog kapılarının kapanmaması ve diyaloğun değişime yol açması için çaba sarf etmeye devam etmeliyiz." dedi.

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