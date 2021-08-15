BM, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi üzerine yarın acil toplanacak

AA 15 Ağustos 2021 Pazar 23:28 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 23:29

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek.

Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine yarın yerel saat ile 10.00'da toplanacak.

- Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.