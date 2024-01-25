İsrail, boşaltma emri verdiği bölgeyi insanların çıkmasına fırsat vermeden bombaladı! BM: Tam bir vicdansızlık

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 111. gününde sürüyor.

BM: İSRAİL'İN BOŞALTMA EMRİ VERDİĞİ HAN YUNUS'U, İNSANLARIN ÇIKMASINA FIRSAT VERMEDEN BOMBALAMASI VİCDANSIZLIK

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik bombardımanlarıyla ilgili, "Kapana kısılmış insanların bölgeyi boşaltmasını istemesi ancak çıkmalarına fırsat vermeden bombalaması tam bir vicdansızlıktır." açıklamasında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in Han Yunus'a yönelik yoğun bombardımanının devam ettiğini bildirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı, "(İsrail'in) Kapana kısılmış insanların bölgeyi boşaltmasını istemesi ancak çıkmalarına fırsat vermeden bombalaması tam bir vicdansızlıktır." ifadelerini kullandı.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise bunun sadece vicdansızlık olmadığına dikkati çekerek, "Bu aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü uyarınca çok ciddi bir uluslararası suçtur." vurgusunda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan iki hastanenin çevresini hedef aldığını ve bu hastanelere giden yolları kestiğini duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

02:47 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

02:44 Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Doha'nın Hamas ve Tel Aviv arasındaki arabuluculuk çabalarıyla" ilgili basına düşen açıklamalarını kınadı.

02:04 İrlanda'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fergal Mythen ile Polonya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mateusz Sakowicz, ülkelerinin iki devletli çözüme olan desteğini dile getirdi.

01:55 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik bombardımanlarıyla ilgili, "Kapana kısılmış insanların bölgeyi boşaltmasını istemesi ancak çıkmalarına fırsat vermeden bombalaması tam bir vicdansızlıktır." açıklamasında bulundu.

01:42 Gazze'de ölen İsrail askerinin ağabeyi, kardeşinin cenaze töreninde "Benim kardeşim bir hiç uğruna ölmedi, savaşı durdur!" diye bağırarak savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'a tepki gösterdi.

01:26 Ürdün, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini hedef almasını şiddetle kınadı.

00:07 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi için askeri bir çözümün olmadığını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.