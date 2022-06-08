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  • BM Temsilcisi: Kahire'deki toplantı Libya seçimleri için anayasal çerçeveyi belirlemeyi amaçlıyor
Dünya

BM Temsilcisi: Kahire'deki toplantı Libya seçimleri için anayasal çerçeveyi belirlemeyi amaçlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Mısır'ın başkenti Kahire'de cumartesi günü yapılacak Libya Ortak Komitesi görüşmelerinin son turunun, seçimlerin yapılması için gereken anayasal çerçeveyi belirlemeyi amaçladığını belirtti.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
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Williams, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Kubba kentinde görüştüğünü ve Kahire'de hafta sonu yapılacak TM ve Devlet Yüksek Konseyi arasındaki komite toplantılarının son turunu ele aldıklarını aktardı.

BM yetkilisi, "Son tur, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ulusal seçimlere taşımak için gerekli anayasal çerçeveyi oluşturmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verdi.

Libya Ortak Askeri Komite (5+5) ve Libya'daki güvenlik işleriyle ilgilenen çalışma grubu ve uluslararası temsilcilerle Tunus'ta dün bir dizi toplantı gerçekleştirildiğine işaret eden Williams, Salih ile gerçekleştirilen görüşmenin, söz konusu toplantılar hakkında kendisine bilgi verme fırsatı sağladığını söyledi.

Williams, toplantılara katılanların anayasa yolundaki çalışmaların tamamlanması konusunda desteklerini ifade ettiklerini de kaydetti.

- Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

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