BM Temsilcisi Mistura, Batı Sahra sorununu görüştü

AA 16 Ocak 2022 Pazar 00:53 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 01:22

Cezayir Devlet Radyosu'nda yer verilen haberde, Cezayir'e gelen de Mistura'nın Polisario yetkilileriyle bir araya gelerek Batı Sahra sorununun çözümü üzerine görüşme yaptığı kaydedildi.

Haberde, görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylı bilgilere yer verilmedi.

BM Batı Sahra Özel Temsilcisi de Mistura, daha önce açıkladığı Cezayir ve Moritanya'yı da kapsayacak bölge turuna geçen çarşamba yaptığı Fas ziyaretiyle başlamıştı.

- BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.