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De Mistura: Suriye'de anayasa komitesi kurulması için çalışmaya devam edeceğim

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de anayasa komitesi kurulması için yıl sonuna kadar çalışmaya devam edeceğini belirtti.

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Astana'da düzenlenen 11. garantörler toplantısının ardından De Mistura'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilcinin, Türkiye, İran ve Rusya'nın, İdlib'deki gerginliği azaltma düzenlemelerinin uygulanmasını garantiye almak için harcadıkları çabayı takdir ettiği vurgulandı.

Henüz başlangıç aşamasında olsa da alıkonulanlar konusunda sağlanan ilerlemenin olumlu karşılandığı ifade eden açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki Özel Temsilci de Mistura, Astana'da anayasa komitesinin oluşturulması konusunda 10 aydır süren çözümsüzlüğün aşılması yolunda somut ilerleme kaydedilememesinden derin üzüntü duyuyor. Bu, 2018'deki son Astana toplantısıydı ve maalesef muteber, dengeli ve kapsayıcı, Suriyelilerin liderlik ettiği, BM'nin kolaylaştırıcılık yaptığı bir anayasal komitesi kurulması konusunda kaçırılmış bir fırsat oldu."

Açıklamada, üç garantör ülkenin temsilcilerinin bu konuda sonuç almak için çabalarını gelecek hafta hızlandırmaya hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada De Mistura'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Macron ve Şansölye Merkel'in belirttiği üzere, anayasa komitesi kurulmasının önündeki engellerin üstesinden gelmek için 31 Aralık 2018'e kadar tüm fırsatları değerlendireceğim."

De Mistura, 17 Ekim'de, kasım sonunda istifa edeceğini duyurmuştu. Yerine, Norveçli diplomat Geir Pedersen atanmıştı. De Mistura'nın yılbaşında görevini Pedersen'e devretmesi bekleniyor.

İstanbul'da 27 Ekim'de düzenlenen dörtlü zirvede Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya liderleri, anayasa komitesinin yıl sonuna kadar kurulması için BM'ye çağrı yapmıştı.

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