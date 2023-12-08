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Dünya

BM, Türkiye'deki kültürel mirasın restorasyonu için bağış kampanyası başlattı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören kültürel mirasın restorasyonu için çevrim içi bağış kampanyası başlatıldı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 20:02 - Güncelleme:
BM, Türkiye'deki kültürel mirasın restorasyonu için bağış kampanyası başlattı
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Anadolu Medeniyetler Müzesinde "Kültürel Mirasın Restorasyonu için Küresel Bağış Kampanyası" kapsamında düzenlenen programda, kültürel miras yapılarının restorasyonunu desteklemek amacıyla dünya genelinde bağış toplayacak internet sitesinin tanıtımı yapıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, büyük bir felaket olan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Doğal afetler ve çatışmalarda en çok kadın ve çocukların zarar gördüğünü söyleyen Çam, şu an Gazze'de yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü, cami, kilise ve tarihi yapıların bombalandığını anlattı.

Çam, bir yanda kültürel mirasları korurken diğer taraftan da inancı, ideolojisi, etnisitesi ne olursa olsun insanlığı korumak gerektiğini belirterek, insanlık değerlerini korumak için çaba gösterenlere teşekkür etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ'un da konuşma yaptığı etkinliğin sonunda, Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

  • Kültürel miras restorasyonu
  • Deprem zararı
  • UNDP kampanyası

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