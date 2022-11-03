İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2022 Perşembe / 9 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6159
  • EURO
    18,1937
  • ALTIN
    975.831
  • BIST100
    4105.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: Ukrayna, tahıl anlaşmasıyla 3 ayda 10 milyon ton tahıl ve gıda maddesi sevketti
Dünya

BM: Ukrayna, tahıl anlaşmasıyla 3 ayda 10 milyon ton tahıl ve gıda maddesi sevketti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna'nın, 3 ay içinde 10 milyon ton tahıl ve gıda maddesi sevkiyatını, 'dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 20:36 - Güncelleme:
BM: Ukrayna, tahıl anlaşmasıyla 3 ayda 10 milyon ton tahıl ve gıda maddesi sevketti
ABONE OL

Guterres, "Şahit olduğumuz bütün engellere rağmen, Karadeniz'deki umut ışığı halen parlıyor" ifadesini kullanarak, tahıl anlaşması girişiminin işlevselliğini sağlamanın "ortak sorumluluk" olduğunu söyledi.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna'nın 3 ay içinde 10 milyon ton tahıl ve gıda maddesi sevkiyatını "dönüm noktası" olarak nitelendiren Guterres, 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl anlaşmasının, kesintisiz uygulanması ve yenilenmesi konusunda Rusya ile Ukrayna'ya çağrıda bulundu.

Genel Sekreter Guterres, ayrıca, Rus gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.