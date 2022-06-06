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Dünya

BM: Ukrayna'da cinsel şiddet olayları artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), savaşın 100 günü geride kalan Ukrayna'da cinsel şiddet olaylarının arttığını bildirdi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
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BM Genel Sekreterinin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Ukrayna'da artan cinsel şiddet iddialarıyla karşı karşıyayız." dedi.

Kadınlara, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına karşı 124 cinsel şiddet iddiasının rapor edildiğini belirten Patten, tecavüz dahil söz konusu cinsel şiddet iddialarının 56'sının kadınlara, 49'nun ise kız ve erkek çocuklarına yönelik olduğunu ifade etti.

Patten, savaştan kaçan kadın ve çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğini söyledi.

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