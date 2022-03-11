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Dünya

BM, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değil

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar olmadığını bildirdi.

AA11 Mart 2022 Cuma 19:59 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 19:59
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BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'daki biyolojik silah programı iddialarını görüşmek üzere toplandı.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, konseye brifinginde, ''Basında, biyolojik silah programları iddialarına dair çıkan haberlerden haberdarım. Birleşmiş Milletler, herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar değil.'' dedi.

1972 Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin biyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesini, üretilmesini, temin edinilmesini, transferini, stoklanmasını ve kullanılmasını yasakladığını hatırlatan Nakamitsu, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sözleşmeye taraf olduğunu söyledi.

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