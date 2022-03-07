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Dünya

BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 21:31 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 21:32
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.

Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısını 1207 olarak paylaşan Dujarric, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1 milyon 700 bini geçtiğini belirtti.

Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Dujarric, saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü ifade etti.

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