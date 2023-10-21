İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2023 Cumartesi / 7 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: Ukrayna'da savaş suçları işlenmeye devam ediyor
Dünya

BM: Ukrayna'da savaş suçları işlenmeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Ukrayna Soruşturma Komisyonu, sivilleri ciddi şekilde etkileyen savaş suçları ve insan hakları ihlallerinin devam ettiğini tespit etti.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
BM: Ukrayna'da savaş suçları işlenmeye devam ediyor
ABONE OL

Komisyonca BM Genel Kurulu'na sunulan raporda, Rus yetkililerin, ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediğine, işkence ve tecavüz içeren savaş suçları işlediğine ve çocukları Rusya'ya sınır dışı ettiğine dair yeni kanıtlar ortaya koydu.

Raporda, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde toplanan yeni kanıtların, Rus yetkililerin kontrolü altındaki bölgelerde de aynı işkence yöntemlerinin kullanıldığını gösterdiği ifade edildi.

İncelenen vakalarda, çoğunlukla Ukrayna makamlarına bilgi aktardıklarından veya Ukrayna ordusunu desteklediklerinden şüphelenilen erkeklere işkence yapıldığının görüldüğü kaydedildi.

Mağdurlar ve tanıklarla yapılan görüşmelerin, Rus yetkililerin insan onuruna karşı derin bir saygısızlık içinde olduğunu gösterdiği ifade edilen raporda, tanıkların, mağdurların işkenceden öldüğü durumları rapor ettiği belirtildi.

Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde yapılan son incelemeler sonucunda, tecavüz ve işkence suçlarının birlikte işlendiği ortaya konulan raporda, refakatçisi bulunmayan çocukların Rus yetkililerce Rusya'ya veya Ukrayna'da işgal ettikleri bölgelere yasa dışı sınır dışı edilmelerine ilişkin kanıtlar da sunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.