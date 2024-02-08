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Dünya

BM, 'UNRWA gerçeğini' açıkladı: Taleplerimizin yarısı İsrail tarafından reddedildi

İsrail'in bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere yardım misyonu taleplerinin yarısını reddettiği bildirildi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
BM, 'UNRWA gerçeğini' açıkladı: Taleplerimizin yarısı İsrail tarafından reddedildi
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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından Gazze'nin kuzeyinde yaşanan gıda sıkıntısına ilişkin paylaşımda bulundu.

UNRWA'nın Gazze Vadisi'ne en son gıda yardımını 23 Ocak'ta yaptığına işaret eden Lazzarini, "Bu yıl başından itibaren Gazze'nin kuzeyine yardım misyonu taleplerimizin yarısı reddedildi." ifadesini kullandı.

Lazzarini, BM'nin Gazze'nin kuzeyinde yoğun beslenme yetersizliği ve açlık tespit ettiğine dikkati çekti.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan en az 300 bin kişinin hayatta kalmasının UNRWA yardımlarına bağlı olduğunu söyleyen Lazzarini, "Erişimin engellenmesi, hayat kurtaran insani yardımın engellenmesine neden olur. Gerekli siyasi irade ile bu durum kolaylıkla tersine çevrilebilir." dedi.

- İSRAİL GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

  • UNRWA Yardım Gazze
  • İsrail UNRWA Talep Reddi
  • BM Yardım Gazze

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