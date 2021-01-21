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Dünya

BM uyardı: Doğu Afrika savunmasız durumda

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika ülkelerindeki mülteci ve göçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:23
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IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Afrika ülkelerinde artan Kovid-19 vakaları yerlerinden edilmiş mülteci ve göçmenleri olumsuz etkiliyor." ifadesine yer verildi.

Yoksulluğun tıbbı malzeme ve sağlık malzemelerine erişimi de olumsuz etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, mülteci ve göçmenlerin Kovid-19 salgınına karşı daha savunmasız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, mültecilerin bazı ülkelerde tacizlere maruz kaldığı kaydedildi.

IOM verilerine göre, Doğu Afrika ülkelerinde 6 milyondan fazla kişi çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 350 bin kişide yeni tip koronavirüs tespit edilen Doğu Afrika ülkelerinde 6 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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