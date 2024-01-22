BM üyesi çok sayıda ülkeden Rusya'ya, Ukrayna tepkisi

Rusya'nın talebi üzerine toplanan oturum öncesinde, BM Güvenlik Konseyi önünde aralarında ABD, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Bosna Hersek'in temsilcisinin bulunduğu çok sayıda ülke, basın toplantısı düzenledi.

Toplanan tüm ülkeler adına konuşan Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsy, "Rusya'nın, Ukrayna'ya yasal olarak silah transferini görüşmek için bir kez daha BM Güvenlik Konseyi'ni toplamasının altında yatan iki yüzlülüğe dikkati çekmek istiyoruz." dedi.

Kyslytsy, Ukrayna'ya silah transferlerinin Kiev'in BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığını dile getirdi.

Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'ni toplamasının temel amacının Ukrayna'ya yönelik saldırılarından dikkati uzaklaştırmak olduğunu savunan Kyslytsy, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kararlı bir şekilde kınıyoruz." dedi.

Kyslytsy, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğin tam olduğunun altını çizerek, "Ukrayna, sivil halkını korumaya çalışırken, Rusya başka ülkelerden aldığı silahlarla Ukraynalıları öldürüyor." ifadesini kullandı.

"Ukrayna bu savaşı kazanacak mı?" sorusuna Kyslytsy, "Sadece Ukrayna değil, tüm demokratik dünya bu savaşı kazanacak." cevabını verdi.