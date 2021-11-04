BM, vatansızlar sorununun çözümü için uluslararası topluma çağrıda bulundu

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 19:40 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 19:40

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 2014'te dünya genelinde vatansızlığı sona erdirmek için başlatılan "#Aidim" kampanyasının 7'nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Vatansızlığı bitirmek için son birkaç yılda önemli adımlar atıldığını belirten Grandi, "Devletler, milyonlarca insanı vatansız bırakan veya çocukların vatansız doğmasına sebep olan yasal boşlukları kapatmak için daha fazlasını yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Grandi, #Aidim kampanyasının başlatılmasından bu yana 27 ülkede 400 bin kişinin vatandaşlık kazandığına dikkati çekerek, son 7 yılda 29 ülkenin Vatansızlık Anlaşması'nı kabul ettiğini kaydetti.

Dünya genelinde vatansızlığı bitirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Grandi, "Bu süreç hızlandırılmazsa milyonlarca insan vatandaşlıktan yoksun bırakılacak ve belirsizlik içinde yaşamaya devam ederek temel haklarına erişemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Grandi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında vatansız kişilerin yeterli sağlık hizmeti, Kovid-19 testi ve aşı gibi imkanlara erişememe tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Devletlere vatansız insanların sorunlarının çözümü sürecini hızlandırmaları için çağrıda bulunan Grandi, "Hükümetler, topraklarında vatansızlığın oluşmasını engelleyebilecek yasal ve politik reformları yürürlüğe koyma yetkisine sahiptir." açıklamasını yaptı.