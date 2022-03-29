BM ve futbolculardan Ukrayna için ortak yardım kampanyası

Merkezi Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve merkezi Roma'da bulunan BM Dünya Gıda Programı (WFP), üçü daha önce mülteci de olan 6 önde gelen futbolcuyla, Ukrayna'da yerlerinden edilen göçmenlere yönelik bağış kampanyasını devreye aldı.

BM kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'daki savaş sebebiyle 3,9 milyonu ülke dışına çıkan, toplamda ise sayıları 10 milyonu aşan yerinden olanlar için "Ukrayna için futbol" (#football4Ukraine) etiketiyle küresel yardım çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna'daki durumun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen göçmen krizi olduğu ifade edilirken, en az 13 milyon kişinin de yüksek güvenlik riski ve yolların tahribata uğraması sebebiyle bölgelerde mahsur kaldığına dikkat çekildi.

BM'nin kampanyasına destek veren ünlü futbolcular arasında, daha önce kendileri de mülteci olan BMMYK İyi Niyet Elçisi de olan Bayern Münih'in Gana asıllı Kanadalı oyuncusu Alphonso Davies, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) top koşturan ilk Suriyeli göçmen olan Borussia Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud, Everton'ın Bosna-Hersekli kalecisi Asmir Begovic de yer aldı. Bu futbolculara ek olarak Manchester United'dan İspanyol futbolcu Juan Mata, ayrıca Manchester City kadın futbol takımından Lucy Bronze ve Olimpik Lyon kadın futbol takımından Ada Hegerberg de kampanyaya destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen futbolculardan Alphonso Davies, "Savaş nedeniyle dünyanın pek çok yerinde yerlerinden edilmiş milyonlarca insanı görmek çok üzücü. Desteğe olan ihtiyaç günden güne artıyor. Bu nedenle bu çağrı önemli ve herkes için ihtiyaç duyulan yere acil yardım götürmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kampanyayı destekleyen futbolculardan Lucy Bronze da yaşanan durumdan ötürü kalbinin kırık olduğunu belirterek, Ukrayna'da evlerinden olmuş kişiler için yaptıkları bu çağrının onlara gereken desteği sağlama konusunda yardımcı olmasını ümit ettiğini söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de kimsenin mülteci olmayı seçmediğinin altını çizerek, bu kampanya için, Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenenlere destek gösteren futbolseverlerden ilham aldıklarını kaydetti.

WFP İcra Direktörü David Beasley de "Bomba yağan yerde hasat olamaz. Bu savaş durmadığı takdirde Avrupa kendini besleyemeyecek. Bu savaş, dünya için felakettir." açıklamasında bulundu.

