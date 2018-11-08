BM ve Mali yönetimi, ülkenin kuzeyinde silahsızlanma süreci başlattı

Mali'deki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (MINUSMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gao'da düzenlenen resmi törenle "Silahsızlanma, Tasfiye ve Yeniden Entegre Olma" (DDR) süreci başlatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Mali'den bazı yetkililerin yer aldığı törene, sürecin hedefinde olan silahlı gruplardan katılım olmadı.

Süreç, eski isyancı ya da hükümet yanlısı silahlı grupların, yeniden yapılandırılmış orduda kuzey nüfuslarını temsil edecek şekilde yer almasını kapsıyor. İsyancılar, mesleki eğitim programlarından yararlanarak sivil hayata dönmeyi de tercih edebilecek.

Yetkililer, her gün 50 isyancının sürece dahil olmasını bekliyor. Sürece katılmak için son tarih 30 Kasım olarak duyuruldu.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse BM'nin 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.