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BM Venezuela'daki şiddet olaylarını kınayarak, tüm taraflara acil müzakere çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'da insanların hayatını kaybetmesine ve yaralanmalarına neden olan şiddet olaylarını kınadı. Ülkede tüm tarafları acil müzakereye davet eden Bachelet, olaylarla ilgili etkin soruşturma çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bachelet, Venezuela'da son günlerde yaşanan ve en az 20 kişinin ölümüne neden olan olaylara ilişkin, "Ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan herhangi bir şiddet olayı, yetkililerin aşırı güç kullanıp kullanmadığı, hükümet yanlısı ya da karşıtı silahlı grupların herhangi bir suç işleyip işlemediğinin ortaya çıkarılması için bağımsız ve tarafsız bir araştırmaya tabi olmalıdır." görüşünü paylaştı.

Kontrolden çıkan ve feci sonuçlara yol açan olaylardan duyduğu endişeyi belirten Bachelet, BM personelinin 320'si 23 Ocak'ta olmak üzere 350'nin üzerinde göstericinin gözaltına alındığını ve başkent Caracas'ın yoksul bölgelerindeki kişilerin mallarının yağmalandığı konusunda bilgilendirildiğini kaydetti.

Bachelet, başta güvenlik güçleri olmak üzere Venezuela yetkililerine ülkedekilerin barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarına saygı duymaları gerektiğine işaret ederek, "Uluslararası hukuk çerçevesince aşırı, orantısız ve ayrım gözetmeden kullanılan güç açıkça ve kesin surette yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Venezuela'da siyasi liderleri acil şekilde müzakereye davet eden Bachelet, taraflara ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik krizine uzun vadeli çözüm için çaba sarf etmeleri çağrısı yaptı.

"Üç milyondan fazla Venezuelalı ülkelerini terk etti. Diğer milyonlar ise ciddi derecede kötü koşullar altında yaşıyor." diyen Bachelet, "siyasi liderlerin kendi çıkarlarından öte halkın iyiliğini gözetmesi gerektiği"nin altını çizdi.

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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