BM Yemen Özel Temsilciliğine İsveçli diplomat Grundberg'in getirilmesi bekleniyor

AA 3 Ağustos 2021 Salı 07:15 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 07:16

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen Özel Temsilciliği görevi için İsveçli diplomat Grundberg'i önerdi.

Grundberg'in, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanması gerekiyor ve konseyin söz konusu atamaya itiraz etmesi beklenmiyor.

Avrupa Birliği'nin 2019 yılından beri Yemen Büyükelçisi görevinde bulunan Hans Grundberg, BMGK tarafından onaylanması durumunda İngiliz diplomat Martin Griffiths'in yerini alacak.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 6 yıldan fazla süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.