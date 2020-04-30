İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9591
  • EURO
    7,559
  • ALTIN
    383.252
  • BIST100
    101595
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths: Marib'deki saldırılar barış çabalarını baltalıyor
Dünya

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths: Marib'deki saldırılar barış çabalarını baltalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in kuzeyinde yer alan Marib kentindeki saldırıların barış çabalarını baltaladığını bildirdi.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 07:39 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 07:45
ABONE OL

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marib Valisi Sultan el-Arade ile internet üzerinden gerçekleştirdiği görüşmede, askeri alanda tırmanan gerginlik ve ülke genelinde ateşkes konusunu ele aldıklarını kaydetti.

Griffiths, "Marib'in çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini bir kez daha vurguladım. Marib'deki saldırılar barış çabalarını baltalamak ve insani durumun kötüye gitmesine neden olmaktan başka işe yaramıyor." ifadesini kullandı.

Marib'de, hükümet güçleri ile Husi milisler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son olarak 25 Nisan'da Yemen ordusu, kentte Husilere ait 3 askeri birliği yok ettiğini duyurmuştu.

Ülkede petrol merkezlerinden sayılan Marib'in büyük kısmı, Yemen ordusunun kontrolünde bulunuyor. Kentteki bazı noktaları elinde tutan Husiler, kontrol alanlarını genişletmek için çaba göstermeye devam ediyor.

İşte yerli solunum cihazının üretim aşamaları!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.