Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM Yemen temsilcisi, Husilere Hudeyde'de ateşkes tarihini iletti

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilere Hudeyde'de ateşkes başlangıcı tarihini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Hudeyde'de ateşkes başlangıcı tarihini Husilere ilettiği belirtildi.

Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter mesajında, "BM temsilcisi, heyet başkanına, Hudeyde'de ateşkes başlangıcı için belirlenen tarihin yazdığı bir mektup teslim etti." ifadesine yer verdi.     

Bu tarihin İsveç'te varılan anlaşma gereğince belirlendiğine işaret eden Husi, tarihe ilişkin bilgi vermedi.     

Husi ayrıca "BAE, Suudi Arabistan ve ABD koalisyon ülkeleri ile Yemen'deki müttefiklerinin" de anlaşmaya uymasını ümit ettiklerini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kablo, plastik parçaları, bant ve naylon eldiven...Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı

Kablo, plastik parçaları, bant ve naylon eldiven...Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı

Denizler Atmaca'yla korunacak

Denizler Atmaca'yla korunacak

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

'Sarı yelekliler' eylemi katil İsrail'e sıçradı

'Sarı yelekliler' eylemi katil İsrail'e sıçradı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA