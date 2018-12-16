BM Yemen temsilcisi, Husilere Hudeyde'de ateşkes tarihini iletti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Hudeyde'de ateşkes başlangıcı tarihini Husilere ilettiği belirtildi.

Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter mesajında, "BM temsilcisi, heyet başkanına, Hudeyde'de ateşkes başlangıcı için belirlenen tarihin yazdığı bir mektup teslim etti." ifadesine yer verdi.

Bu tarihin İsveç'te varılan anlaşma gereğince belirlendiğine işaret eden Husi, tarihe ilişkin bilgi vermedi.

Husi ayrıca "BAE, Suudi Arabistan ve ABD koalisyon ülkeleri ile Yemen'deki müttefiklerinin" de anlaşmaya uymasını ümit ettiklerini kaydetti.