BM: Yemen'de 2022 yılında yaklaşık 61 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 10 bin 135 ailenin yerinden edildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Ülkede yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının 60 bin 810'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, en çok göçün Marib, Zamar, Taiz, Hudeyde ve Ebyen kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

Geçen yıl, 2021'e oranla yerinden edilen kişilerin sayısında ciddi bir düşüş olduğu belirtiliyor. Bunda Yemen hükümeti ve Husiler arasında 6 ay süren ateşkesin etkili olduğunu kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2021 yılında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle 150 bin Yemenlinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

- Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.