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BM, Yemen'de beklenen şiddetli yağışlara karşı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), temmuz ayında Yemen'in çeşitli kentlerinde beklenen aşırı yağış sonucu meydana gelebilecek sel felaketi konusunda uyarıda bulundu.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
BM, Yemen'de beklenen şiddetli yağışlara karşı uyardı
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), tarafından yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında Yemen'in sağanak yağışlara ve sele sahne olduğu, onlarca kişinin bu durumdan olumsuz etkilendiği hatırlatıldı.

Sellerin yıkıcı etkisi ve yoksulluğun artması başta olmak üzere yol açacağı olumsuzluklara değinilen açıklamada, temmuz ayında da Zemar, İbb, Dali, Lahic ve Taiz kentlerinde şiddetli yağışların beklendiği kaydedildi.

Bu bölgelerdeki yaklaşık 1500 kişinin, muhtemel sel felaketinin sonuçları nedeniyle tehlikede olduğu vurgulandı.

Uzun yıllardır savaşın yol açtığı insani krize tanık olan Yemen'de, bu aylarda görülen şiddetli yağışlar can kayıplarının yanı sıra binlerce ailenin özellikle mülteci kamplarındaki iç göçmenlerin zarar görmesine neden oluyor.

  • Yemen sel felaketi BM uyarısı
  • Yemen aşırı yağış
  • BM sel uyarısı

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