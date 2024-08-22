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Dünya

BM: Yemen'de yaklaşık 115 bin kişiye acil gıda dağıtıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de hükümetin kontrolü altındaki Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde yaklaşık 115 bin kişiye acil gıda dağıtıldığını duyurdu.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
BM: Yemen'de yaklaşık 115 bin kişiye acil gıda dağıtıldı
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BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Yemen ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, WFP'nin Yemen'de 115 binden fazla kişiye acil gıda dağıttığı; önceliğin çocuklara, hamile ve emziren kadınlara verildiği kaydedildi.

YARDIMLAR HÜKÜMETİN KONTROLÜ ALTINDAKİ BÖLGELERDE DAĞITILDI

Yardımların Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerde, çatışma ve yerinden edilmenin yetersiz beslenmeyi endişe verici seviyelere düşürdüğü yerlerde dağıtıldığı aktarıldı.

WFP'nin aralarında bulunduğu dört uluslararası kuruluşun, 18 Ağustos'taki ortak açıklamasına göre, Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerdeki akut yetersiz beslenme, bu yıl öncekine göre, yüzde 34 arttı.

Yetersiz beslenmedeki artıştan en çok zarar gören kentlerin, Hudeyde ve Taiz'de hükümet kontrolü altındaki bölgeler olduğu belirtildi.

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