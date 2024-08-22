BM: Yemen'de yaklaşık 115 bin kişiye acil gıda dağıtıldı

BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Yemen ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, WFP'nin Yemen'de 115 binden fazla kişiye acil gıda dağıttığı; önceliğin çocuklara, hamile ve emziren kadınlara verildiği kaydedildi.

Yardımların Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerde, çatışma ve yerinden edilmenin yetersiz beslenmeyi endişe verici seviyelere düşürdüğü yerlerde dağıtıldığı aktarıldı.

WFP'nin aralarında bulunduğu dört uluslararası kuruluşun, 18 Ağustos'taki ortak açıklamasına göre, Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerdeki akut yetersiz beslenme, bu yıl öncekine göre, yüzde 34 arttı.

Yetersiz beslenmedeki artıştan en çok zarar gören kentlerin, Hudeyde ve Taiz'de hükümet kontrolü altındaki bölgeler olduğu belirtildi.

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