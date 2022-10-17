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Dünya

BM, Yemen'e yönelik insani yardımların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Yemen'e insani yardımların yoğunlaştırılması çağrısı yaparak, bu ülkede açlığın milyonlarca insanı etkileyebileceği uyarısında bulundu.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 00:52 - Güncelleme:
BM, Yemen'e yönelik insani yardımların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu
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BM Yetkilisi Msuya, dokuz gün süren Yemen ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de 23,4 milyon kişinin insani yardıma muhtaç, 17 milyon insanın da gıda güvenliğinden yoksun olduğuna dikkati çekti.

Yemen'de kadın ve çocukların yetersiz beslenme konusunda dünya sıralamasında üstlerde yer aldığını kaydeden Msuya, 1,3 milyon hamile veya emziren kadın ile 5 yaş altı 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Msuya, bağışçıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle yüz yüze olduğuna işaret ederek, Yemen'e insani yardımların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

- Yemen'deki insani kriz

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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