BM Yemenli çocuklara acımadı! 'Azaltmak zorunda kalacağız'

star.com.tr 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:33 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:34

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), fon eksikliği nedeniyle 11 milyon Yemenliye sağlanan gıda yardımı hacmini yakında azaltmak zorunda kalacağını duyurdu.

OCHA Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Finansman sıkıntısı, Yemen'deki milyonlarca insana hayat kurtaran desteği kesmekle tehdit ediyor" diyerek 11 milyon insanın "çok yakında daha az gıda yardımına bel bağlamak zorunda kalacağını ve 4,6 milyon Yemenlinin temiz suya erişimini kaybedeceğini" duyurdu.

Ocak ayı itibariyle, BM yardım programlarının neredeyse üçte ikisi fon açığı nedeniyle azaltılmış veya iptal edilmişti. Acilen ek destek alınmadığı takdirde önümüzdeki aylarda daha fazla kesinti yapılması bekleniyor.

Açlığın ürkütücü derecelere ulaştığı Yemen'de, Mart ayına kadar, sadece 2 milyon kişi tam erzak yardımı alırken, 11 milyon insan şu ankinden daha da az gıda yardımıyla yetinmek zorunda kalabilir. Ayrıca 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda da herhangi bir yardım alamayacak.

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