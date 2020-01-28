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Dünya

BM Yemenli tarafları anlaşmalara bağlı kalmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülkede çatışan tarafları, yaklaşık bir yıl önce Stockholm'de imzaladıkları anlaşmalara ve verdikleri sözlere bağlı kalmaya çağırdı.

AA28.01.2020  07:45 - Güncelleme: 28.01.2020  07:45

Griffiths Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bir yılı aşkın bir süre önce Yemen'deki çatışmanın tarafları hem kendilerine hem de Yemen halkına, Hudeyde'nin güvenli bir bölge olarak kalması, Hudeyde Limanı'nın gelirlerinin maaşların ödenmesinde kullanılması ve alıkonulan kişilerin salıverilmesi konusunda söz verdi." ifadesini kullandı.

Tarafları verdikleri sözleri yerine getirmeye ve barış süreci için gereken ortamı hazırlamaya çağıran Griffiths, Yemenlilerin daha iyi bir hayatı hakettiğini vurguladı.

Yemen hükümeti daha önce, Husileri, ateşkesi fırsat bilerek Marib'e saldırmakla suçlamış ve Stockholm'de Hudeyde ile ilgili varılan anlaşmadan çekilebileceği sinyalini vermişti.

- STOCKHOLM ANLAŞMASI

Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz kentiyle ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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