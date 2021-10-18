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  • BM yetkilisi DiCarlo, Libya konulu konferansın Trablus'ta yapılmasının önemli bir adım olduğunu söyledi
Dünya

BM yetkilisi DiCarlo, Libya konulu konferansın Trablus'ta yapılmasının önemli bir adım olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler ve Barış İnşası Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Libya İstikrarı Destekleme Konferansı'nın başkent Trablus'ta düzenlenmesini 'önemli bir adım' şeklinde nitelendirdi.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 21:55 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:57
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Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe başkent Trablus'taki ofisinde BM yetkilisi Dicarlo ve BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüştü.

Açıklamada, Dicarlo'nun Dibeybe ile Libya'daki siyasi durumu ve hükümet tarafından atılan adımları görüştüğü belirtildi.

DiCarlo, görüşmede Libya İstikrarı Destekleme Konferansı'nın Trablus'ta toplanmasının hükümet için "önemli bir adım" olduğunu ifade etti.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, dün Libya İstikrarı Destekleme Girişimi Konferansı'nın 21 Ekim'de bakanlar düzeyinde uluslararası katılımla düzenleneceğini duyurmuştu.

BM'nin Libya'da çözüm için belirlediği yol haritasına göre başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta aynı anda yapılması planlanıyor.

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