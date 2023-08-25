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Dünya

BM yetkilisi Türk muhabirin Kıbrıs sorusuna cevap veremedi

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) ara bölgede gerçekleştirdiği ihlallere tepki vermezken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) insani projesi olan Pile-Yiğitler Yolu yapımına neden engel olmaya çalıştığına ve taraflara neden farklı muamele gösterildiğine açıklık getiremedi.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 08:05 - Güncelleme:
BM yetkilisi Türk muhabirin Kıbrıs sorusuna cevap veremedi
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AA muhabiri, günlük basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino'ya, BM'nin ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (BMBG) Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile KKTC'nin eylemlerine neden farklı tepki verdiğini sordu.

Nino, "GKRY'nin 1996, 2003, 2004, 2012 ve hatta 2021'de bile ara bölgeyi ihlal ederek inşaat çalışması, askeri tahkimat ve hatta bir üniversite inşa ettiği görülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bunlardan bazılarının Türk tapulu arazilerden geçtiğini belirtti. Geçmişe ilişkin yaptığım araştırmada BM ya da BMBG'nin GKRY'nin eylemlerine ve projelerine karışmadığını ve kınamadığını görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk tarafı, BMBG'nin durdurmaya çalıştığı Pile-Yiğitler Yolu projesinin bir insani proje olduğunu ve ulaşım için gerekli olduğunu dile getirdi. Bu nedenle iki tarafa açık bir şekilde farklı muamele gösterilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Ayrıca BM ve BMBG'nin iki tarafa da eşit davranma zorunluluğu bulunmuyor mu?" sorusunu, yanında tüm dosyaların bulunmadığını ve daha detaylı bakması gerektiğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.

Sorunun aynı zamanda BMBG'ye yöneltilmesi gerektiğini ifade eden BM Sözcüsü, dönüş yapacağını belirtti.

BM Sözcüsü, bunun üzerine e-posta yoluyla da sorunun iletilmesinin ardından henüz yanıt vermedi.

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