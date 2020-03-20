İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5537
  • EURO
    6,9899
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM yetkilisinden Yemen'deki taraflara koronavirüs çağrısı
Dünya

BM yetkilisinden Yemen'deki taraflara koronavirüs çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara 'esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları' çağrısında bulundu.

AA20 Mart 2020 Cuma 19:58 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 20:00
ABONE OL

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Griffiths, "Yemen'deki taraflar, esirlerin serbest bırakılmasını hızlandırılması ve bu insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine izin verilmesi için gereken adımları atmaları gerekir." ifadelerine yer verdi.

Griffiths, esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının Kovid-19 tehdidi nedeniyle "daha acil" hale geldiğini vurguladı.

Şu ana kadar Yemen hükümeti veya Husilerin kontrolü altındaki bölgelerden bildirilen yeni tip koronavirüs vakası bulunmuyor.

Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Sistinozis nedeniyle gün ışığına hasret yaşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler
Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.